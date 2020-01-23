2020-01-23T13:56:51+03:00
Происшествия

В Перми мужчина получил травмы при падении с высоты

Его отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Врачи осмотрели мужчину и с травмой головы отправили в городскую больницу им. ТверьеВрачи осмотрели мужчину и с травмой головы отправили в городскую больницу им. ТверьеФото: Василий Вахрин
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В Ленинском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в среду, 22 января, утром с крыши КамАЗ упал 52-летний мужчина и получил травмы. Известно, что пострадавший чистил снег.

На место происшествия выехала бригада «скорой помощи». Врачи осмотрели мужчину и с травмой головы отправили в городскую больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском районе на ребенка упали ворота. 10-летнего мальчика отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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