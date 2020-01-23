В Перми мужчина получил травмы при падении с высоты
Его отправили в больницу
Врачи осмотрели мужчину и с травмой головы отправили в городскую больницу им. ТверьеФото: Василий Вахрин
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В Ленинском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в среду, 22 января, утром с крыши КамАЗ упал 52-летний мужчина и получил травмы. Известно, что пострадавший чистил снег.
На место происшествия выехала бригада «скорой помощи». Врачи осмотрели мужчину и с травмой головы отправили в городскую больницу им. Тверье.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском районе на ребенка упали ворота. 10-летнего мальчика отправили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU