Сотрудники транспортной полиции Перми присоединились к всероссийской акции «Студенческий десант»

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:45:47+03:00

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В среду, 22 января, более 30 студентов Пермского государственного национального исследовательского института побывали на необычном мероприятии в международном аэропорту «Пермь».

В рамках ежегодной общероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте пригласили студентов первого курса юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского института познакомиться с работой сотрудников транспортной полиции в аэропорту столицы края.

Будущим юристам рассказали о видах сканирующей технике

Встречала юных гостей юрисконсульт Пермского линейного отдела МВД России на транспорте Ирина Мурысина. Она рассказала о наиболее значимых страницах многолетней истории органов внутренних дел на транспорте и подробно остановилась на тех задачах, которые сегодня решают в своей повседневной практике сотрудники транспортной полиции.

Далее руководитель отдела досмотра САБ и представитель пресс-службы аэропорта Евгений Кузнецов провели для ребят обзорную экскурсию по новому терминалу, открытому в декабре 2017 года. Некоторые первокурсники, приехавшие учиться в Пермь, впервые были в аэропорту, поэтому им было особенно интересно узнать, что такое «чистая зона», какие вещи и предметы можно взять с собой в дорогу, а что нельзя проносить на борт воздушного судна и многое другое. Работники аэропорта показали студентам, как работают различные виды сканирующей техники: рентгент-сканеры и рамки-интроскопы, которые безошибочно определяют наличие опасных предметов.

Фото: Пермский ЛО МВД России на транспорте

После начальник отделения полиции в аэропорту Пермь Константин Волосатов рассказал о своем подразделении и познакомил с его сотрудниками.

В ходе знакомства инспектор-кинолог Ольга Овчинникова с овчаркой по кличке Ниро, обследовав помещение зала ожидания, продемонстрировали гостям, как производится поиск и обнаружение запрщенных к свободному обороту веществ. С поставленной задачей четвероногий справился «на отлично»: всего несколько секунд потребовалось служебной собаке, чтобы найти «опасный» предмет, предварительно спрятанный самими студентами. Умная и опытная служебная собака, не делая резких движений, присела возле обнаруженного предмета, обозначив результат своего успешного поиска.

Студенты смогли почувствовать себя в роли полицейских

В служебной комнате полиции Константин Волосатов предложил студентам постажироваться в роли сотрудника полиции. Стажеры проверили данные всех присутствующих по мобильному терминалу, позволяющему в режиме онлайн узнать важную для правоохранителей информацию о потенциальных пассажирах. С помощью многофункционального устройства «Кейс-КПМ», предназначенного для работы с документами, студенты проверили паспорта у всех экскурсантов, включая преподавателя, а дактилоскопическая система «Папилон» была апробирована ими с помощью собственных пальцев рук.

Такая необычная экскурсия и короткая стажировка, безусловно, понравилась будущим юристам: ребята наперебой задавали вопросы о работе полицейских и о том, как поступить на службу в транспортную полицию.

- Нам было очень интересно посмотреть на рабочие будни сотрудников транспортной полиции, а особенно - попробовать себя в роли полицейского, - делились впечатлениями студенты и благодарили организаторов за такое интересное и познавательное мероприятие, приуроченное ко Дню российского студенчества.

ИСТОЧНИК KP.RU