2020-01-23T12:30:39+03:00
Происшествия

В Перми два школьника отравились психотропными веществами

Мальчиков отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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У детей диагностировали легкую степень отравленияУ детей диагностировали легкую степень отравленияФото: Василий Вахрин
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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту "Комсомольской правды" о том, что в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья два ученика отравились психотропными таблетками.

В школу вызвали сотрудников «скорой помощи». 14 и 15 - летних мальчиков осмотрели врачи и с легкой степенью отравления отправили в больницу №9.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми после обеда в кафе отравился ребенок. С подобными симптомами в больницы доставили еще 35 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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