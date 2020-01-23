В Перми два школьника отравились психотропными веществами
Мальчиков отправили в больницу
У детей диагностировали легкую степень отравленияФото: Василий Вахрин
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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту "Комсомольской правды" о том, что в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья два ученика отравились психотропными таблетками.
В школу вызвали сотрудников «скорой помощи». 14 и 15 - летних мальчиков осмотрели врачи и с легкой степенью отравления отправили в больницу №9.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми после обеда в кафе отравился ребенок. С подобными симптомами в больницы доставили еще 35 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU