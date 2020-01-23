2020-01-23T09:56:22+03:00
Общество

В первом полугодии 2020 года власти закупят междугородние автобусы

Планируется закупить 50 штук
Лилия Абибулаева
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Государственный или муниципальный перевозчик может заняться обслуживанием направлении, связывающих Пермь с пригородом.Государственный или муниципальный перевозчик может заняться обслуживанием направлении, связывающих Пермь с пригородом.Фото: архив "КП"
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К середине года автобусный автопарк должен пополниться 50 новыми автобусами для междугородних перевозок. Издание «Business Class» сообщает о том, что пока неизвестно, будет ли создан «краевой» перевозчик, или автобусы перейдут в МУП «Пермгорэлектротранс». Возможны оба варианта.

Издание отмечает, что государственный или муниципальный перевозчик может заняться обслуживанием направлении, связывающих Пермь с пригородом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми вновь запустили аукцион на обслуживание трамвайных маршрутов. В конкурсную документацию внесли изменения

ИСТОЧНИК KP.RU

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