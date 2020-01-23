В первом полугодии 2020 года власти закупят междугородние автобусы
К середине года автобусный автопарк должен пополниться 50 новыми автобусами для междугородних перевозок. Издание «Business Class» сообщает о том, что пока неизвестно, будет ли создан «краевой» перевозчик, или автобусы перейдут в МУП «Пермгорэлектротранс». Возможны оба варианта.
Издание отмечает, что государственный или муниципальный перевозчик может заняться обслуживанием направлении, связывающих Пермь с пригородом.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми вновь запустили аукцион на обслуживание трамвайных маршрутов. В конкурсную документацию внесли изменения
ИСТОЧНИК KP.RU