В Перми вновь запустили аукцион на обслуживание трамвайных маршрутов

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:27:19+03:00

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Пермские власти объявили повторный аукцион на перевозку пассажиров в городских трамваях. Издание «Business Class» сообщает о том, что в проектную документацию внесли изменения.

Ранее контракт на обслуживание трамваев планировалось заключить с февраля по октябрь 2020 года. Сейчас же срок сократили до конца мая 2020. Также начальная цена контракта стала ниже - 242,9 миллионов рублей. Первоначальная была в два раза больше.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермякам представят новые эскизы сцены оперного театра. Концепцию оперного театра вынесут на публичное обсуждение

ИСТОЧНИК KP.RU