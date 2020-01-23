В центре Перми иномарка сбила 14-летнего мальчика
В Ленинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок.
В ГИБДД по Перми сообщили о том, что авария произошла 22 января в 11:30 на улице Советская. Автомобиль «АУДИ А4» сбил 14-летнего подростка, который, по предварительной информации, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии мальчик получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП пострадали 4 человека. В результате столкновения травмы получили оба водителя и два пассажира.
ИСТОЧНИК KP.RU