В центре Перми иномарка сбила 14-летнего мальчика

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:05:08+03:00

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В Ленинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок.

В ГИБДД по Перми сообщили о том, что авария произошла 22 января в 11:30 на улице Советская. Автомобиль «АУДИ А4» сбил 14-летнего подростка, который, по предварительной информации, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии мальчик получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП пострадали 4 человека. В результате столкновения травмы получили оба водителя и два пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU