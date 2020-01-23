2020-01-23T09:05:08+03:00
Происшествия

В центре Перми иномарка сбила 14-летнего мальчика

Ребенок переходил дорогу по «зебре»
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В результате аварии мальчик получил травмы. Фото: ГИБДД по ПермиВ результате аварии мальчик получил травмы. Фото: ГИБДД по Перми
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок.

В ГИБДД по Перми сообщили о том, что авария произошла 22 января в 11:30 на улице Советская. Автомобиль «АУДИ А4» сбил 14-летнего подростка, который, по предварительной информации, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии мальчик получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП пострадали 4 человека. В результате столкновения травмы получили оба водителя и два пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми молодожены избили организатора свадьбы
Сотрудники транспортной полиции Перми присоединились к всероссийской акции «Студенческий десант»
В Перми два школьника отравились психотропными веществами
«Действовал в соответствии с полномочиями». В МЧС прокомментировали задержание сотрудника после ЧП в пермском хостеле
За 2019 год из Прикамья депортировали на родину выходцев из 15 стран
В Пермском крае оштрафовали туристов, которые катались на снегоходах по территории заповедника
"После пыталась покончить с собой". Подробности ЧП в Прикамье, где мать убила двоих детей
В Перми продолжают устранять последствия аномальных снегопадов
В Перми с начала года отловили 70 безнадзорных животных
В Пермском крае мать подозревается в убийстве двоих детей
Житель Прикамья украл у подруги карту и уехал в другой город
Успей купить: более 30% квартир за два месяца продано в новом доме на Водниках
В первом полугодии 2020 года власти закупят междугородние автобусы
В феврале в Перми начнется реконструкция бывшего пивзавода
Трио бегемотов и птица-носорог: «Песчаная сказка» на арене Пермского цирка
Прикамье присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
И.о. председателя правительства Пермского края назначена Ольга Антипина
В центре Перми иномарка сбила 14-летнего мальчика
В Прикамье появилось новых 37 пунктов приема батареек