Губернатор Прикамья встретился новым командиром авиабазы «Сокол»

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:45:11+03:00

Сергей Кущев был назначен в октябре 2019 года

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Максим Решетников провел рабочее совещание с новым командиром авиабазы «Сокол». Губернатору Сергея Кущева представил главный федеральный инспектор Сергей Плотников.

Губернатор выразил надежду на сотрудничество властей Прикамья и авиабазы «Сокол».

Сергей Кущев занял пост командира базы в октябре 2019 года

Напомним, ранее мы писали о том, что на горнолыжной базе «Губаха» установят кресельный подъемник. Это планируют сделать уже в третьем квартале 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU