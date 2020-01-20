Губернатор Прикамья встретился новым командиром авиабазы «Сокол»
Сергей Кущев был назначен в октябре 2019 года
Губернатор выразил надежду на сотрудничество властей Прикамья и авиабазы «Сокол» Фото: Правительство Прикамья
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Максим Решетников провел рабочее совещание с новым командиром авиабазы «Сокол». Губернатору Сергея Кущева представил главный федеральный инспектор Сергей Плотников.
Губернатор выразил надежду на сотрудничество властей Прикамья и авиабазы «Сокол».
Сергей Кущев занял пост командира базы в октябре 2019 года
Напомним, ранее мы писали о том, что на горнолыжной базе «Губаха» установят кресельный подъемник. Это планируют сделать уже в третьем квартале 2020 года
ИСТОЧНИК KP.RU