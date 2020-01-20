На горнолыжной базе «Губаха» установят кресельный подъемник

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:37:23+03:00

Кроме того, в ближайшие несколько лет планируется и освоение восточного склона Фото: Василий Вахрин

Это планируют сделать уже в третьем квартале 2020 года

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В Пермском крае кататься на горных лыжах и сноуборде станет еще приятнее. На одном из самых популярных горнолыжных комплексов Прикамья появится кресельный подъемник.

Сейчас в Губахе оборудовано 18 трасс длиной от 100 до 2,6 тысяч метров. Кроме того, на территории расположен сноупарк, фрирайд парк для профессионалов и любителей протяженностью 18 км.

Максиму Решетникову, который побывал в Губахе в эту субботу, показали место, где будет установлен кресельный подъемник. Уже закуплена пассажирская подвесная канатная дорога с четырехместными фиксированными креслами европейского производства Doppelmayr. Ее пропускная способность составляет 1,8 тыс. человек в час. Работать она будет со скоростью до 2,5 метров в секунду, время в пути на вершину склона будет занимать до 10,5 минут.

Кроме того, в ближайшие несколько лет планируется и освоение восточного склона, что позволит увеличить протяженность лыжных трасс с 18 км до 25 км, а также там хотят построить трассу для тюбингов и веревочный парк.

ИСТОЧНИК KP.RU