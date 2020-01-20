В Перми остановлены поиски пропавшей 12-летней девочки

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:55:08+03:00

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Родственники 12-летней Киры обратились за помощью к пермякам. В субботу, 18 января, девочка ушла в магазин и пропала. Домой она не вернулась, а на звонки не отвечала.

Родные обратились в полицию и к волонтерам. Последний раз девочку видели в районе ТРК «Семья».

В понедельник, 20 января, в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что поиски школьницы остановлены. Девочку нашли живой. Где она была, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU