2020-01-20T10:12:43+03:00
Происшествия

В Перми при странных обстоятельствах пропала 12-летняя девочка

Школьницу разыскивают с 18 января
Лилия Абибулаева
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Пропавшая девочка. Фото: Instagram @chp_59Пропавшая девочка. Фото: Instagram @chp_59
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Родственники 12-летней Киры Володиной просят о помощи. Девочка ушла из дома в магазин в субботу, 18 января. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. На следующий день родные обратились в полицию.

В ГУ МВД сообщили, что ищут девочку.

- Помогите найти мою сестру! - написала сестра девочки

Кира была одета в розовую шапку, темно-красную куртку до колена, черные сапоги. Последний раз школьницу видели около ТРК «Семья».

Если вы видели 12-летнюю Киру Володину, сообщите по телефонам: 02 или 89922032575

ИСТОЧНИК KP.RU

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