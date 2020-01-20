В Перми при странных обстоятельствах пропала 12-летняя девочка

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:12:43+03:00

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Родственники 12-летней Киры Володиной просят о помощи. Девочка ушла из дома в магазин в субботу, 18 января. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. На следующий день родные обратились в полицию.

В ГУ МВД сообщили, что ищут девочку.

- Помогите найти мою сестру! - написала сестра девочки

Кира была одета в розовую шапку, темно-красную куртку до колена, черные сапоги. Последний раз школьницу видели около ТРК «Семья».

Если вы видели 12-летнюю Киру Володину, сообщите по телефонам: 02 или 89922032575

ИСТОЧНИК KP.RU