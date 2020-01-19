2020-01-19T13:27:29+03:00
Происшествия

Ночью в Перми с высоты третьего этажа упала женщина

ЧП случилось в Кировском районе
Елена КОНОВА
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Женщина находится в больницеЖенщина находится в больницеФото: Василий Вахрин
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В Перми с третьего этажа упала женщина. Как рассказал нам источник в правоохранительных органах, около 23 часов 18 января 32-летняя женщина упала из окна третьего этажа одного из домов по улице Ушакова. Это Кировский район Перми.

- Ее увезли в больницу с различными травмами, - сообщил собеседник. - Возможно, в момент происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что вечером 18 января 30-летний мужчина выпал из окна пятого этажа в доме на Шоссе Космонавтов. Очевидцы увидели, что на козырьке подъезда лежит человек, и сообщили в полицию. Сейчас пермяк находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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