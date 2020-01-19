2020-01-19T09:13:49+03:00
Происшествия

В Перми на козырьке дома обнаружили выпавшего из окна мужчину

Сообщения о ЧП появились в соцсетях
Елена КОНОВА
Поделиться:
Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверкуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Перми из окна многоэтажки выпал 26-летний мужчина. Вечером 18 января в социальных сетях сообщили, что за козырьке подъезда одного из домов по Шоссе Космонавтов лежит мужчина. -На место выехали сотрудники полиции и бригада "скорой помощи", - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Пострадавшего мужчину забрали в больницу с травмами. Все обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми на козырьке дома обнаружили выпавшего из окна мужчину
В Прикамье иномарка врезалась в дерево, пострадал ребенок
«Остался один остов». В Пермском крае столкнулись и вспыхнули фура и легковушка, 24-летний водитель погиб
«Громко мычали в прицепе». На трассе Пермь-Екатеринбург опрокинулся КамАЗ с 20 коровами
Из-за аномального потепления одну из крещенских купелей в Перми закроют для посещения
В Перми в ДТП в микрорайоне Парковый пострадали женщина и пятилетний мальчик
В Перми ищут шутника, который угрожал взорвать поезд Владивосток-Москва
«Не справился с управлением». В Перми водитель врезался в снегоуборщик и погиб
На вокзале Пермь II задержали отправление поезда Владивосток-Москва
Глава Перми отменил субботний выходной для глав районов
У пермяков появилась возможность окунуться на Крещение в Белогорском монастыре
В Перми иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
В субботу, 18 января, ледовый городок на пермской эспланаде будет закрыт третий день
«Выкарабкивайся, малышка». В Перми в картонной коробке нашли обмороженную кошку
Пермских школьников обучают разгонять толпу митингующих дубинками
В Перми два автобусных маршрута сменят перевозчиков
В Прикамье 46-летний мужчина надругался над 8-летней девочкой в подъезде
«Зажало в машине». В лобовом столкновении в Прикамье пострадали два человека
Пермьстат: как за год изменились цены на продукты и бензин
Пермский филиал «УРАЛХИМа» в 2019 году направил в санатории более 60 работников
«От побоев пряталась у подруги». В Прикамье мужчина избивал жену из-за ревности