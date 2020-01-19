В Перми на козырьке дома обнаружили выпавшего из окна мужчину
Сообщения о ЧП появились в соцсетях
Полиция проводит проверкуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми из окна многоэтажки выпал 26-летний мужчина. Вечером 18 января в социальных сетях сообщили, что за козырьке подъезда одного из домов по Шоссе Космонавтов лежит мужчина. -На место выехали сотрудники полиции и бригада "скорой помощи", - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Пострадавшего мужчину забрали в больницу с травмами. Все обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU