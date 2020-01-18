2020-01-18T11:55:07+03:00
Происшествия

В Перми в ДТП в микрорайоне Парковый пострадали женщина и пятилетний мальчик

Их госпитализировали в больницу
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото с места происшествия: группа ВКонтакте "ЧП ДТП Пермь".Фото с места происшествия: группа ВКонтакте "ЧП ДТП Пермь".
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17 января днем в микрорайоне Парковый произошло ДТП. На улице Желябова столкнулись Chevrolet NIVA и Mazda. В причинах столкновения сейчас разбираются сотрудники ГИБДД, однако известно, что в салоне одного из автомобилей пострадали пассажиры.

- ДТП произошло в 16.10, - сообщил «КП»-Пермь источник в правоохранительных органах. – Травмы в результате аварии получили пожилая женщина и ребенок. 75-летняя пермячка с травмами была госпитализирована в ГКБ им. Тверье, а пострадавший пятилетний мальчик - в детскую краевую клиническую больницу. Сейчас оба они находятся под наблюдением медиков.

Напомним, ранее мы писали о том, что 18 января ночью в Перми произошло смертельное ДТП. Водитель отечественного авто не справился с управлением и влетел в грузовик, проводивший расчистку снега на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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