2020-01-18T11:13:26+03:00
Происшествия

«Не справился с управлением». В Перми водитель врезался в снегоуборщик и погиб

ДТП произошло в ночь на субботу
Алена ОВЧИННИКОВА
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Кадры с места аварии. Фото: пресс-служба ГИБДД Перми.Кадры с места аварии. Фото: пресс-служба ГИБДД Перми.
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Смертельное ДТП произошло в Перми ночью 18 января. Около четырех часов ночи водитель отечественной легковушки не справился с управлением и на скорости врезался в снегоуборщик. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте до приезда медиков «скорой помощи».

- ДТП произошло в 3 часа 45 минут в Свердловском районе Перми, - сообщили в городском ГИБДД. - 40-летний мужчина, управляя автомобилем Лада-219410, двигаясь по улице Чкалова, в районе дома 3/1 не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль Scania.

Водитель на тяжелой технике проводил дорожные работы по уборке снега с проезжей части. Удар был настолько сильным, что водитель отечественного автомобиля получил смертельную травму. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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