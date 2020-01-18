В Перми ищут шутника, который угрожал взорвать поезд Владивосток-Москва

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:26:10+03:00

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Правоохранительные органы прокомментировали ЧП, произошедшее утром 18 января на станции Пермь II. Напомним, в соцсетях появилось сообщение, что поезд Владивосток – Москва был «заминирован».

- 18 января утром в дежурные службы Пермского края поступила информация об угрозе взрывов в одном из поездов, проходящих через станцию Пермь II, - сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. - Правоохранительные органы провели соответствующую проверку. Железнодорожное движение через станцию Пермь II было временно приостановлено.

Пассажиры, сотрудники, задействованные в работе железнодорожного узла и все, кто находился в зоне проверочных мероприятий, были эвакуированы. Предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Информация об угрозе взрыва не подтвердилась. После проверки движение поездов было возобновлено. Железнодорожная станция начала работать в обычном режиме.

Сейчас правоохранители устанавливают личность автора сообщения. Ему грозит уголовная ответственность за анонимное ложное сообщение об угрозе теракта.

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В соцсетях сообщили, что в нем искали взрывчатку, но в полиции пока не подтверждают эту информацию (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU