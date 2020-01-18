2020-01-18T12:01:51+03:00
Происшествия

На вокзале Пермь II задержали отправление поезда Владивосток-Москва

В соцсетях сообщили, что в нем искали взрывчатку, но в полиции пока не подтверждают эту информацию
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: Instagram chp_59Фото: Instagram chp_59
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В субботу, 18 января около 11 часов утра в Instagram chp_59 появилось фото со станции Пермь II и сообщение о том, что на вокзале задерживается поезд 099Э сообщением ВладивостокМосква.

«Поступило сообщение что поезд N 099 Владивосток-Москва заминирован. Никого не садят в поезд», - подписан этот пост.

На фото стоящие возле вагонов люди, внутрь никого не пускают, но и оцепления тоже не выставляют. В правоохранительных органах прокомментировали происходящее.

Спустя некоторое время он-лайн табло вокзала Пермь II стало показывать, что поезд сообщением Владивосток – Москва был отправлен по маршруту. Время отравления - 11.43.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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