На вокзале Пермь II задержали отправление поезда Владивосток-Москва
В субботу, 18 января около 11 часов утра в Instagram chp_59 появилось фото со станции Пермь II и сообщение о том, что на вокзале задерживается поезд 099Э сообщением Владивосток – Москва.
«Поступило сообщение что поезд N 099 Владивосток-Москва заминирован. Никого не садят в поезд», - подписан этот пост.
На фото стоящие возле вагонов люди, внутрь никого не пускают, но и оцепления тоже не выставляют. В правоохранительных органах прокомментировали происходящее.
Спустя некоторое время он-лайн табло вокзала Пермь II стало показывать, что поезд сообщением Владивосток – Москва был отправлен по маршруту. Время отравления - 11.43.
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ИСТОЧНИК KP.RU