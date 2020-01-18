У пермяков появилась возможность окунуться на Крещение в Белогорском монастыре
В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что количество купелей на Крещение-2020 было увеличено. В список попало еще одно место, где можно совершить обряд крещенских купаний. Это знаменитый на всю страну Белогорский монастырь в Кунгурском районе. Здесь будет установлена искусственная купель, куда могут приехать все желающие.
Напомним, для проведения православного обряда в Пермском крае открыто 78 иорданей, в Перми их четыре. Все эти места проверены и специально оборудованы для безопасного крещенского купания.
В дни праздника у этих купелей будут дежурить бригады спасателей и медики «скорой помощи». А следить за порядком – полицейские.
Тем, кто решил совершить этот обряд и окунуться в освященную воду, советуют тщательно подготовиться. Что о купаниях в Крещение говорят церковнослужители и спасатели можно прочитать здесь.
Адреса купелей в Перми:
Мотовилихинский пруд
Правый берег Камы, поселок Верхняя курья, Богоявленский монастырь, ул. 2-я линия, 80
Храм в честь Казанской иконы божьей матери, ул. Пристанционная, 38
Река Мулянка, ул. 2-я Мулянская, 17
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Пермском крае из-за аномальной зимы уменьшили количество купелей на Крещение
На многих водоемах лед не намерз до безопасной толщины [публикуем полный список купелей в Прикамье] (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU