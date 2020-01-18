У пермяков появилась возможность окунуться на Крещение в Белогорском монастыре

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:26:55+03:00

В Белогорский монастырь на Крещение могут приехать все желающие. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

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В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что количество купелей на Крещение-2020 было увеличено. В список попало еще одно место, где можно совершить обряд крещенских купаний. Это знаменитый на всю страну Белогорский монастырь в Кунгурском районе. Здесь будет установлена искусственная купель, куда могут приехать все желающие.

Напомним, для проведения православного обряда в Пермском крае открыто 78 иорданей, в Перми их четыре. Все эти места проверены и специально оборудованы для безопасного крещенского купания.

В дни праздника у этих купелей будут дежурить бригады спасателей и медики «скорой помощи». А следить за порядком – полицейские.

Тем, кто решил совершить этот обряд и окунуться в освященную воду, советуют тщательно подготовиться. Что о купаниях в Крещение говорят церковнослужители и спасатели можно прочитать здесь.

Адреса купелей в Перми:

Мотовилихинский пруд

Правый берег Камы, поселок Верхняя курья, Богоявленский монастырь, ул. 2-я линия, 80

Храм в честь Казанской иконы божьей матери, ул. Пристанционная, 38

Река Мулянка, ул. 2-я Мулянская, 17

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ИСТОЧНИК KP.RU