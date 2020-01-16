2020-01-16T13:21:12+03:00
Общество

В Пермском крае из-за аномальной зимы уменьшили количество купелей на Крещение

На многих водоемах лед не намерз до безопасной толщины [публикуем полный список купелей в Прикамье]
Алена ОВЧИННИКОВА
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Не на всех водоемах Пермского края вода промерзла до безопасной толщины.Не на всех водоемах Пермского края вода промерзла до безопасной толщины.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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19 января пермяки отметят православный праздник Крещение Господне. Традиционно связанный с ним обряд - окунание в освященную Иордань. Безопасная толщина льда для купели должна быть не менее 25 сантиметров, однако из-за аномальной зимы в этом году лед на многих водоемах просто не успел намерзнуть.

Все места купаний уже готовы

Поэтому количество Иорданей в Пермском крае было уменьшено до 77. В Перми их будет четыре, причем в купели, оборудованной в Верхней Курье, нужно будет окунаться в воду с берега по специально установленным понтонам.

Все места купаний уже обследованы и подготовлены для того, чтобы христианский обряд прошел безопасно: дно расчищено, нет водоворотов и сильного течения, купели оборудованы спуском и выходом, а в дни купаний – 18, 19 и 20 января возле купелей будет дежурить пост спасателей и бригады медиков скорой помощи.

- Крещение Господне – великий праздник, именно в этот день один раз в год вода обновляется по всей планете, - объясняет благочинный храмов города Перми Александр Толокнов. – Купаться всем верующим без исключения не обязательно, но если здоровье позволяет и есть желание окунуться в крещенскую воду, то надо это сделать с молитвой и попросить у Господа здоровья душевного и телесного. Многие спрашивают, можно ли искупаться в этот день в ванне или бане? Важно знать, что дома вода будет обновленная, но не освященная, и это купание не будет шагом навстречу к Господу.

Первой в Перми будет освящена купель в Богоявленском мужском монастыре в Верхней Курье по адресу ул. 2-я линия, 80. Это произойдет в 13.00 18 января. Затем в 23.00 18 января будут освящены все остальные купели города.

Что взять с собой

- Купание – это большой стресс для организма, поэтому стоит готовиться к нему заранее, закаливаться с осени, - объясняет заместитель директора Пермской краевой службы спасения Вадим Можаев. – Важно знать, что у купелей чаще всего стоит большая очередь, поэтому одежда, в которой вы ждете возможности искупаться, должна быть теплой, удобной и просторной. На ногах – легкие нескользящие тапочки или сланцы. С собой нужно иметь полотенце, чтобы потом насухо обтереться. Если вы идете к купели с детьми, то следите, чтобы они не бегали, ведь есть возможность поскользнуться, так как люди выходят из купели и стекающая с них вода намерзает.

Еще важно помнить, что на купание не нужно надевать на себя украшения или очки, которые могут упасть на дно. Если, разыскивая свои вещи, человек пробудет в ледяной воде больше минуты, это может грозить серьезным переохлаждением для организма. Однако в любом случае, чтобы согреться, захватите с собой к проруби термос с горячим чаем.

Еще один немаловажная вещь, о которой напомнили спасатели: в последнее время многие любят запечатлеть на фото или видео кадры окунания в купель. Поэтому те, кто снимает происходящее на камеру, должен сфотографировать и быстро отойти, чтобы не создавать на льду толпу.

А вот чего нельзя делать категорически, так это приходить к Иордани в состоянии алкогольного опьянения. После купания сосуды резко суживаются, увеличивается давление. Если в этот момент в организме будет алкоголь, то может просто наступить обморок или случиться летальный исход.

Адреса купелей в Перми:

Мотовилихинский пруд

Правый берег Камы, поселок Верхняя курья, Богоявленский монастырь, ул. 2-я линия, 80

Храм в честь Казанской иконы божьей матери, ул. Пристанционная, 38

Река Мулянка, ул. 2-я Мулянская, 17

Адреса купелей в Пермском крае:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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