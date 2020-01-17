В субботу, 18 января, ледовый городок на пермской эспланаде будет закрыт третий день

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:40:02+03:00

Ледовый городок в Перми будет закрыт и в третий день. Фото: Василий Вахрин

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Уже два дня – 16 и 17 января пермяки не имеют возможности погулять в главном ледовом городке на пермской эспланаде. Его закрыли из-за оттепели и плюсовых температур.

- А сегодня было принято решение, что ледовый городок будет закрыт еще и в субботу, 18 января, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Несмотря на то, что вечером в пятницу, 17 января температура начала постепенно понижаться и перешагнула через нулевую отметку, ледовый городок 18 января все равно не будет принимать гуляющих. Отчасти потому, что в соседнем Екатеринбурге в ледовом городке чуть не случилось страшное ЧП. Стена льда из-за оттепели чуть не обрушилась на гуляющих там людей и едва не травмировала их. Женщины успели отбежать, услышав треск падающего сверху льда.

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ИСТОЧНИК KP.RU