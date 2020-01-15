В Перми из-за оттепели закроют ледовый городок

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:42:51+03:00

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В Перми в четверг и в пятницу, по прогнозам синоптиков, ожидается аномальное потепление. Температура воздуха поднимется до отметки +3 градуса. Из-за оттепели администрация города приняла решение приостановить работу Ледового городка на 16 и 17 января. Катание с горок в эти дни опасно для жизни и здоровья.

В мэрии отмечают, что в это время пермяки смогут прогуляться по новогоднему маршруту и покататься на коньках на бесплатных катках.

Свою работу комплекс возобновит уже 18 января, в субботу, и будет работать в выходные по привычному графику: с 10:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU