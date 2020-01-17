«Зажало в машине». В лобовом столкновении в Прикамье пострадали два человека

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:59:17+03:00

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В Прикамье в районе Новых Лядов утром 17 января произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Источник в правоохранительных органах сообщил, что столкнулись иномарка «Mitsubishi» и автомобиль ВАЗ.

По предварительной информации, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, по которой ехала иномарка. В результате пострадали водитель и пассажир ВАЗа. Мужчинам зажали ноги приборной панелью.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем. Внедорожник удалось заблокировать во дворе дома на улице Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU