«Зажало в машине». В лобовом столкновении в Прикамье пострадали два человека
В Прикамье в районе Новых Лядов утром 17 января произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Источник в правоохранительных органах сообщил, что столкнулись иномарка «Mitsubishi» и автомобиль ВАЗ.
По предварительной информации, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, по которой ехала иномарка. В результате пострадали водитель и пассажир ВАЗа. Мужчинам зажали ноги приборной панелью.
По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем. Внедорожник удалось заблокировать во дворе дома на улице Куйбышева.
ИСТОЧНИК KP.RU