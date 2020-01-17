2020-01-17T11:44:33+03:00
Происшествия

В Перми сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем

Лихач на «BMW» не остановился по требованию инспекторов [Видео]
Лилия Абибулаева
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В ней принимали участие несколько экипажей ДПС. фото: Instagram @police_permВ ней принимали участие несколько экипажей ДПС. фото: Instagram @police_perm
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В пятницу, 17 января, в 12:17 на пост ДПС в Свердловском районе передали информацию о пьяном водителе за рулем иномарки.В 12.20 час. схожая по приметам иномарка была замечена сотрудниками ГИБДД в районе ДК Солдатова. Инспекторы бросились в погоню.

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В Перми сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем
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В ней принимали участие несколько экипажей ДПС. Внедорожник удалось заблокировать во дворе дома на улице Куйбышева. Поняв, что уехать уже не сможет, водитель попытался скрыться бегством, но его быстро задержали.

Подозрения подтвердились - 36-летний пермяк был пьян. В отношении него составили административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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