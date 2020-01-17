Администрация Перми: Снег на голову женщине не падал
В четверг, 16 января, машина скорой помощи увезла от здания по шоссе Космонавтов 25-летнюю беременную женщину, получившую черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали в городскую клиническую больницу № 4.
Женщина рассказала врачам, что на нее с крыши дома по шоссе Космонавтов, 166 упал сугроб снега.
После публикаций о происшествии в администрации Перми сообщили:
- Информация о падении снега на голову женщине не подтвердилась.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, женщина сама поскользнулась и упала.
В краевой полиции рассказали, что сейчас ведется проверка, при каких обстоятельствах беременная женщина получила травму.
ИСТОЧНИК KP.RU