Администрация Перми: Снег на голову женщине не падал

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:11:00+03:00

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В четверг, 16 января, машина скорой помощи увезла от здания по шоссе Космонавтов 25-летнюю беременную женщину, получившую черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали в городскую клиническую больницу № 4.

Женщина рассказала врачам, что на нее с крыши дома по шоссе Космонавтов, 166 упал сугроб снега.

После публикаций о происшествии в администрации Перми сообщили:

- Информация о падении снега на голову женщине не подтвердилась.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, женщина сама поскользнулась и упала.

В краевой полиции рассказали, что сейчас ведется проверка, при каких обстоятельствах беременная женщина получила травму.

ИСТОЧНИК KP.RU