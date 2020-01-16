2020-01-16T17:21:09+03:00
Происшествия

В Перми сугроб с крыши высотки упал на голову беременной женщине

Ее госпитализировали
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Оттепель после снегопада в Перми уже дает о себе знать. С крыши 11-этажного дома по шоссе Космонавтов, 166 на молодую женщину упала глыба снега.

Как сообщили в пресс-службе пермской станции скорой помощи, ЧП произошло 16 января в 15.54.

- На 25-летнюю беременную женщину с крыши упал снег, - рассказал в ведомстве. – Прохожие вызвали скорую. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму и госпитализировали в городскую клиническую больницу № 4.

Пермячка, позвонившая в скорую, сообщила, что молодая женщина шла с ребенком.

- Но к тому моменту, когда скорая приехала, ребенка рядом с пострадавшей женщиной не было, поэтому ребенка врачи не осматривали, - уточнили в ведомстве.

Напомним, вчера днем в самом центре Перми, на улице Луначарского, 54, сошедшая с крыши глыба льда серьезно травмировала 34-летнего пермяка и повредила его автомобиль. Пострадавшего увезли в городскую клиническую больницу имени Тверье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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