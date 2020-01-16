В Перми следователи проверят обстоятельства нападения пациента на врачей скорой
В ночь на 12 января в дом по улице Хабаровская в Перми вызвали скорую - 66-летний мужчина жаловался на боли в груди. Медиков вызвал сын пациента.
Когда врачи скорой помощи приехали на место, пациент отказался от осмотра. Врачи попросили мужчину поставить подпись в карте вызова об отказе от осмотра. Сын пациента отреагировал на просьбу агрессивно. Он достал телефон, чтобы заснять врачей на видео, и начал избивать медиков.
- При попытках защитить коллегу первый фельдшер получил от сына пациента множественные удары по голове, в том числе табуретом. В то же время жена пациента пыталась душить первого фельдшера, - сообщили в пресс-службе скорой.
Второму фельдшеру удалось вырваться и сообщить о ЧП. Его коллегу удерживали в квартире до приезда сотрудников полиции.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что на следующий день заявление о побоях написал владелец квартиры, где избили медиков.
- Хозяин данной квартиры подал заявление, что у него произошел конфликт с бригадой скорой помощи, в результате которого он получил травму, - рассказали в полиции.
Сейчас в деле разбираются следователи.
- Следственный отдел по Дзержинскому району СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту незаконного удержания в квартире врача скорой медицинской помощи, приехавшего по вызову к пациенту, - сообщили в пресс-службе ведомства. – По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU