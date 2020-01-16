В Перми следователи проверят обстоятельства нападения пациента на врачей скорой

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:04:17+03:00

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В ночь на 12 января в дом по улице Хабаровская в Перми вызвали скорую - 66-летний мужчина жаловался на боли в груди. Медиков вызвал сын пациента.

Когда врачи скорой помощи приехали на место, пациент отказался от осмотра. Врачи попросили мужчину поставить подпись в карте вызова об отказе от осмотра. Сын пациента отреагировал на просьбу агрессивно. Он достал телефон, чтобы заснять врачей на видео, и начал избивать медиков.

- При попытках защитить коллегу первый фельдшер получил от сына пациента множественные удары по голове, в том числе табуретом. В то же время жена пациента пыталась душить первого фельдшера, - сообщили в пресс-службе скорой.

Второму фельдшеру удалось вырваться и сообщить о ЧП. Его коллегу удерживали в квартире до приезда сотрудников полиции.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что на следующий день заявление о побоях написал владелец квартиры, где избили медиков.

- Хозяин данной квартиры подал заявление, что у него произошел конфликт с бригадой скорой помощи, в результате которого он получил травму, - рассказали в полиции.

Сейчас в деле разбираются следователи.

- Следственный отдел по Дзержинскому району СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту незаконного удержания в квартире врача скорой медицинской помощи, приехавшего по вызову к пациенту, - сообщили в пресс-службе ведомства. – По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU