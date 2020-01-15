"Избивали табуретом и душили". В Перми пациенты напали на бригаду медиков
В Перми пациенты напали на врачей «скорой помощи». В пресс-службе ведомства сообщили о том, что в ночь с 11 на 12 января поступил вызов на улицу Хабаровскую. 66-летний мужчина пожаловался на боли в груди.
Медиков вызвал сын пациента. Также в квартире была жена сына.
Когда врачи «скорой» приехали на место, пациент отказался от осмотра. Врачи попросили мужчину поставить подпись в карте вызова об отказе от осмотра. Сын мужчины отреагировал на просьбу агрессивно. Мужчина достал телефон, чтобы заснять врачей на видео, и начал избивать медиков.
- При попытках защитить коллегу первый фельдшер получил от сына пациента множественные удары по голове, в том числе табуретом. В то же время жена пациента пыталась душить первого фельдшера, - сообщают в пресс-службе.
Второму фельдшеру удалось вырваться и сообщить о ЧП на подстанции. Первый фельдшер остался в плену у пациентов. На место выехали сотрудники полиции.
Сейчас врачи находятся на больничном листе.
ИСТОЧНИК KP.RU