"Избивали табуретом и душили". В Перми пациенты напали на бригаду медиков

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:18:04+03:00

В то же время жена пациента пыталась душить первого фельдшера

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В Перми пациенты напали на врачей «скорой помощи». В пресс-службе ведомства сообщили о том, что в ночь с 11 на 12 января поступил вызов на улицу Хабаровскую. 66-летний мужчина пожаловался на боли в груди.

Медиков вызвал сын пациента. Также в квартире была жена сына.

Когда врачи «скорой» приехали на место, пациент отказался от осмотра. Врачи попросили мужчину поставить подпись в карте вызова об отказе от осмотра. Сын мужчины отреагировал на просьбу агрессивно. Мужчина достал телефон, чтобы заснять врачей на видео, и начал избивать медиков.

- При попытках защитить коллегу первый фельдшер получил от сына пациента множественные удары по голове, в том числе табуретом. В то же время жена пациента пыталась душить первого фельдшера, - сообщают в пресс-службе.

Второму фельдшеру удалось вырваться и сообщить о ЧП на подстанции. Первый фельдшер остался в плену у пациентов. На место выехали сотрудники полиции.

Сейчас врачи находятся на больничном листе.

ИСТОЧНИК KP.RU