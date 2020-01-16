В центре Перми на бизнесмена и его машину обрушилась глыба льда

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:20:21+03:00

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ЧП случилось в самом центре Перми – в жилом комплексе на улице Луначарского, 54.

15 января днем сошедшая с крыши глыба льда серьезно травмировала 34-летнего пермяка и повредила его автомобиль. Пострадавшего увезли в городскую клиническую больницу имени Тверье.

- Это частный предприниматель, он приехал в кафе быстрого питания, привез туда какие-то продукты, - рассказали жильцы 12-этажки. – В то время, как он в очередной раз подходил к своей иномарке, сверху на него и на машину стали падать снег и лед. Ему пробило голову, у автомобиля смяло крышу. На «скорой» парня увезли в клинику.

Как говорят жители 50-квартирного дома, они знают, что их дом имеет наклонную кровлю сложной конфигурации, и поэтому с нее могут съехать скопившиеся лед и снег. Сами они проявляют осторожность, но в их жилом комплексе расположено много организаций: кафе, банк, две школы обучения танцам.

- Их посетители менее осторожны, а предупреждающих табличек о возможности схода льда на нашем доме, который обслуживает «ТСЖ 54», нет, - говорят они.

Председатель ТСЖ отказалась комментировать произошедшее.

- Извините, мне некогда, мы сейчас чистим двор, - ответила она.

ИСТОЧНИК KP.RU