Минздрав проведет проверку после смерти новорожденной девочки в Добрянке

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:10:44+03:00

В больнице в течение нескольких дней к ребенку практически никто не подходил. Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

В Полазне здоровая девочка внезапно стала вялой и отказывалась от еды. Родители вызвали «скорую» и девочку отправили в больницу Добрянки. Там в течение нескольких дней к ребенку практически никто не подходил. Когда мама забила тревогу, девочку положили в реанимацию, но было поздно. Через несколько часов малышка умерла.

Оксана Мелехова в своем Instagram-аккаунте сообщила, что в министерстве здравоохранения проведут проверку после смерти ребенка.

- Соболезную родителям малышки. Как только ко мне поступила эта информация, я дала распоряжение специалистам Минздрава Пермского края тщательным образом проверить этот случай, руководителю лечебного учреждения активно содействовать Следственному комитету для объективного расследования причин. О результатах проверки обязательно сообщу.

ИСТОЧНИК KP.RU