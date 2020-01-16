«Врачи к нам даже не подходили». В прикамской больнице умерла новорожденная девочка

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:29:09+03:00

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- Что-то происходит с ребенком! Когда придет врач? - кричала мама месячной девочки, стоя в пустом коридоре больницы. Через некоторое время малышка умерла в реанимации.

Трагедия произошла в Добрянской больнице. Издание «Зори-плюс» сообщает, что девочку доставили туда на «скорой». Здоровая девочка внезапно стала вялой, отказывалась от еды.

Девочке назначили капли и антибиотики, но после короткого улучшения, малышке стало хуже. В это время в отделении была только медсестра. Врач, по данным издания, не проверил состояние новорожденной.

Практически сутки к девочке никто не подходил. Мама малышки вышла в коридор и закричала, что с ее ребенком что-то не так. Только после этого пришел врач и девочку экстренно направили в реанимацию.

Через несколько часов она умерла.

Родители считают, что врачи допустили халатность. И обратились в следственный комитет, чтобы провели проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU