«Врачи к нам даже не подходили». В прикамской больнице умерла новорожденная девочка
- Что-то происходит с ребенком! Когда придет врач? - кричала мама месячной девочки, стоя в пустом коридоре больницы. Через некоторое время малышка умерла в реанимации.
Трагедия произошла в Добрянской больнице. Издание «Зори-плюс» сообщает, что девочку доставили туда на «скорой». Здоровая девочка внезапно стала вялой, отказывалась от еды.
Девочке назначили капли и антибиотики, но после короткого улучшения, малышке стало хуже. В это время в отделении была только медсестра. Врач, по данным издания, не проверил состояние новорожденной.
Практически сутки к девочке никто не подходил. Мама малышки вышла в коридор и закричала, что с ее ребенком что-то не так. Только после этого пришел врач и девочку экстренно направили в реанимацию.
Через несколько часов она умерла.
Родители считают, что врачи допустили халатность. И обратились в следственный комитет, чтобы провели проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU