В Прикамье на «зебре» сбили 9-летнего мальчика

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:11:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Березниках произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Мальчика с травмами различной степени тяжести отправили в больницу.

В ГИБДД по Березниковскому округу сообщили о том, что утром 16 января в Березниках водитель автомобиля «Nissan X-TRAIL» на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего. 9-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести. Ребенка осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила 9-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы головы. Его отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU