2020-01-16T14:11:42+03:00
Происшествия

В Прикамье на «зебре» сбили 9-летнего мальчика

Ребенка отправили в больницу
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Место ДТП. Фото: ГИБДД по Березниковскому округуМесто ДТП. Фото: ГИБДД по Березниковскому округу
Изменить размер текста:

В Березниках произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Мальчика с травмами различной степени тяжести отправили в больницу.

В ГИБДД по Березниковскому округу сообщили о том, что утром 16 января в Березниках водитель автомобиля «Nissan X-TRAIL» на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего. 9-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести. Ребенка осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила 9-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы головы. Его отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В январе в Пермском крае ожидаются морозы до -25
Пермский международный аэропорт за год обслужил более 1,6 миллиона пассажиров
Минздрав проведет проверку после смерти новорожденной девочки в Добрянке
В Прикамье ожидается сильная оттепель до +3 градусов
В Перми полиция разыскивает лихача, который сбил пешехода
В Прикамье на «зебре» сбили 9-летнего мальчика
Подростка из Кудымкара, который расстрелял приемных родителей из США, признали невменяемым
В пермском доме обрушился потолок в одной из комнат
"Пошел к врачу с жалобой на увеличенные лимфоузлы". Подросток из Перми борется с онкологией
«Врачи к нам даже не подходили». В прикамской больнице умерла новорожденная девочка
В Перми с 5 этажа многоквартирного дома упал мужчина
В Перми запустили акцию "Умножай любовь", которая поможет тяжелобольным детям выздороветь
Пермяка отправили за решетку за хранение наркотиков
Торговый дом ПЗСП предлагает специальную скидку на блоки
В центре Перми на бизнесмена и его машину обрушилась глыба льда
Пермские спасатели помогли собаке, провалившейся в канализационный люк
В Перми ожидается мокрый снег и метель
В Перми с высоты упала 19-летняя девушка
На 34-летнего пермяка упал кусок льда с крыши