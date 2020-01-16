В Перми легковушка сбила 9-летнего мальчика

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дзержинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Ребенок получил травмы.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в Дзержинском районе Перми. 55-летний водитель ВАЗа двигался по улице Строителей и у дома №24 сбил 9-летнего мальчика. Известно, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортом.

В результате ДТП ребенок получил травмы голову. Его отправили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование

ИСТОЧНИК KP.RU