2020-01-16T08:47:43+03:00
Происшествия

В Перми легковушка сбила 9-летнего мальчика

Пострадавшего отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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В результате ДТП ребенок получил травмы головуВ результате ДТП ребенок получил травмы головуФото: Василий Вахрин
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В Дзержинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Ребенок получил травмы.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в Дзержинском районе Перми. 55-летний водитель ВАЗа двигался по улице Строителей и у дома №24 сбил 9-летнего мальчика. Известно, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортом.

В результате ДТП ребенок получил травмы голову. Его отправили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование

ИСТОЧНИК KP.RU

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