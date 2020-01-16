В Перми легковушка сбила 9-летнего мальчика
Пострадавшего отправили в больницу
В результате ДТП ребенок получил травмы головуФото: Василий Вахрин
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В Дзержинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Ребенок получил травмы.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в Дзержинском районе Перми. 55-летний водитель ВАЗа двигался по улице Строителей и у дома №24 сбил 9-летнего мальчика. Известно, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортом.
В результате ДТП ребенок получил травмы голову. Его отправили в больницу.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование
ИСТОЧНИК KP.RU