Подростка из Кудымкара, который расстрелял приемных родителей из США, признали невменяемым

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:13:59+03:00

Мальчика и его брата усыновили в 2005 году

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В 2016 году всю Америку потрясло страшное убийство. 17-летний подросток застрелил приемных родителей. Оказалось, что мальчик родом из прикамской глубинки.

Американцы приехали в Кудымкар за сыном в 2005 году. Трой и Мэри Брюер усыновили двух братьев. А через 12 лет их любимый мальчик схватился за ружье.

По некоторым данным, именно старший брат – Келин – и подговорил Карла на убийство родителей, рассчитывая получить после них хорошее наследство. Однако, как рассказали в Департаменте информации и печати МИД России, российские консульские учреждения в США сведениями о Келине Брюэре не располагают.

Газета «Парма» сообщает о том, что мальчика признали невменяемым. Сейчас он проходит лечение, но дело не закрыто. 20-летний Карл вновь предстанет перед судом, когда его признают дееспособным.

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Много лет назад она пыталась забрать сына из детдома, но ей его не отдали (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU