2020-01-16T15:13:59+03:00
Происшествия

Подростка из Кудымкара, который расстрелял приемных родителей из США, признали невменяемым

Мальчика и его брата усыновили в 2005 году
Лилия Абибулаева
Поделиться:
После лечения парень вновь предстанет перед судомПосле лечения парень вновь предстанет перед судом
Изменить размер текста:

В 2016 году всю Америку потрясло страшное убийство. 17-летний подросток застрелил приемных родителей. Оказалось, что мальчик родом из прикамской глубинки.

Американцы приехали в Кудымкар за сыном в 2005 году. Трой и Мэри Брюер усыновили двух братьев. А через 12 лет их любимый мальчик схватился за ружье.

По некоторым данным, именно старший брат – Келин – и подговорил Карла на убийство родителей, рассчитывая получить после них хорошее наследство. Однако, как рассказали в Департаменте информации и печати МИД России, российские консульские учреждения в США сведениями о Келине Брюэре не располагают.

Газета «Парма» сообщает о том, что мальчика признали невменяемым. Сейчас он проходит лечение, но дело не закрыто. 20-летний Карл вновь предстанет перед судом, когда его признают дееспособным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У подростка из Коми округа, убившего приемных родителей в США, родная мать умерла от алкоголизма

Много лет назад она пыталась забрать сына из детдома, но ей его не отдали (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В январе в Пермском крае ожидаются морозы до -25
Пермский международный аэропорт за год обслужил более 1,6 миллиона пассажиров
Минздрав проведет проверку после смерти новорожденной девочки в Добрянке
В Прикамье ожидается сильная оттепель до +3 градусов
В Перми полиция разыскивает лихача, который сбил пешехода
В Прикамье на «зебре» сбили 9-летнего мальчика
Подростка из Кудымкара, который расстрелял приемных родителей из США, признали невменяемым
В пермском доме обрушился потолок в одной из комнат
"Пошел к врачу с жалобой на увеличенные лимфоузлы". Подросток из Перми борется с онкологией
«Врачи к нам даже не подходили». В прикамской больнице умерла новорожденная девочка
В Перми с 5 этажа многоквартирного дома упал мужчина
В Перми запустили акцию "Умножай любовь", которая поможет тяжелобольным детям выздороветь
Пермяка отправили за решетку за хранение наркотиков
Торговый дом ПЗСП предлагает специальную скидку на блоки
В центре Перми на бизнесмена и его машину обрушилась глыба льда
Пермские спасатели помогли собаке, провалившейся в канализационный люк
В Перми ожидается мокрый снег и метель
В Перми с высоты упала 19-летняя девушка
На 34-летнего пермяка упал кусок льда с крыши