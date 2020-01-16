В пермском доме обрушился потолок в одной из комнат
В Кировском районе Перми 15 января в одноэтажном кирпичном доме обрушился потолок. Источник в правоохранительных органах сообщил, что часть потолочного перекрытия над окном обрушилась в одной из 17 комнат дома. Квартиру опечатали, а жильцов разместили в других комнатах дома. Жильцам объяснили, куда обращаться, чтобы предоставили жилье.
Управляющей компании поручили провести мониторинг состояния дома.
В 2017 году здание признано аварийным, но до сих пор не расселен. В нем проживает 31 человек.
Напомним, ранее мы писали о том, что в пермском доме обрушился потолок. Камни упали на лестничную площадку
ИСТОЧНИК KP.RU