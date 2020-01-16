В пермском доме обрушился потолок в одной из комнат

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:57:49+03:00

Несколько лет назад здание признано аварийным

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В Кировском районе Перми 15 января в одноэтажном кирпичном доме обрушился потолок. Источник в правоохранительных органах сообщил, что часть потолочного перекрытия над окном обрушилась в одной из 17 комнат дома. Квартиру опечатали, а жильцов разместили в других комнатах дома. Жильцам объяснили, куда обращаться, чтобы предоставили жилье.

Управляющей компании поручили провести мониторинг состояния дома.

В 2017 году здание признано аварийным, но до сих пор не расселен. В нем проживает 31 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермском доме обрушился потолок. Камни упали на лестничную площадку

ИСТОЧНИК KP.RU