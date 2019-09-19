«Проснулась от грохота». В пермском доме обрушился потолок

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-19T09:46:29+03:00

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В четверг, 19 сентября, жителей дома на Маяковского разбудил сильный грохот. Выбежав в подъезд, жильцы увидели, что потолок теперь лежит, а лестничной площадке, а сверху видны деревянные перекрытия.

- Наш дом признан аварийным и непригодным для проживания еще в 2017 году, - рассказывает местная жительница Екатерина. - Но ничего не происходит. Рядом идет строительство дороги, и дом жутко трясется.

Сейчас жители с опаской спускаются по лестнице и ждут ответа от управляющей компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья целый год вывозил отходы на земли сельскохозяйственного назначения. Своими действиями он нарушил экологическое законодательство и причинил вред природе. Также злоумышленник причинил материальный вред в размере 1,3 миллионов рублей собственнику участка. В ходе расследования уголовного дела мужчина возместил причиненный ущерб и произвел рекультивацию загрязненного земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU