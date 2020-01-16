В Перми с 5 этажа многоквартирного дома упал мужчина

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:39:53+03:00

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В Перми в Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что из окна на пятом этаже многоквартирного дома выпал 27-летний мужчина.

Пермяк получил травмы, но остался жив. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи». Врачи незамедлительно приехали на место и осмотрели пострадавшего. 27-летнего мужчину с травмами отправили в городскую клиническую больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упала 19-летняя девушка. Очевидцы вызвали пострадавшей «скорую помощь». Медики осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили в городскую клиническую больницу им. Тверье.

ИСТОЧНИК KP.RU