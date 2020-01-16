В Перми с 5 этажа многоквартирного дома упал мужчина
В Перми в Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что из окна на пятом этаже многоквартирного дома выпал 27-летний мужчина.
Пермяк получил травмы, но остался жив. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи». Врачи незамедлительно приехали на место и осмотрели пострадавшего. 27-летнего мужчину с травмами отправили в городскую клиническую больницу им. Тверье.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упала 19-летняя девушка. Очевидцы вызвали пострадавшей «скорую помощь». Медики осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили в городскую клиническую больницу им. Тверье.
ИСТОЧНИК KP.RU