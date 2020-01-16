В Перми с высоты упала 19-летняя девушка

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:25:35+03:00

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В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что из окна второго этажа дома на улице мира упала девушка. Инцидент произошел около 5 утра 16 января.

19-летняя пермячка осталась жива, но получила травмы. Очевидцы вызвали пострадавшей «скорую помощь». Медики осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили в городскую клиническую больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на 34-летнего мужчину упал кусок льда с крыши. Мужчине вызвали медиков. Врачи «скорой помощи» осмотрели пострадавшего и отправили его с травмами в городскую клиническую больницу им. Тверье.

ИСТОЧНИК KP.RU