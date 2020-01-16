Пермяка отправили за решетку за хранение наркотиков
В Перми признали виновным местного жителя за приобретение и хранение наркотиков. Ближайшие пять лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.
Сотрудники полиции выяснили, что запрещенные вещества пермяк покупал через интернет. Получив заказ, он попался полицейским. Сотрудники МВД нашли у пермяка более 3,8 граммов героина. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Помимо тюремного заключения мужчину приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей
Напомним, ранее мы писали о том, что пермская таможня за 2019 изъяла 3 килограмма наркотиков. Это в 4 раза превышает цифры прошло года
ИСТОЧНИК KP.RU