Пермская таможня за 2019 изъяла 3 килограмма наркотиков

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:28:54+03:00

Это в 4 раза превышает цифры прошло года

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Пермская таможня подвела итоги правоохранительной деятельности в 2019 году. В прошедшем году таможенники возбудили 17 уголовных и 1550 административных дел.

В пресс-службе ведомства отметили, что за прошедший год увеличилось количество изъятых наркотических веществ. В 2018 году таможней было изъято чуть более 790 граммов сильнодействующих веществ. В 2019 году составило более 3 килограммов, что в 4 раза превышает цифры предыдущего периода.

В 2019 году по делам об АП принято 1 445 решений с назначением наказания на сумму 430 миллионов 200 тысяч рублей.

Чаще всего изымать приходилось алкоголь, табачные изделия, холодное оружие, культурные ценности

ИСТОЧНИК KP.RU