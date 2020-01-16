Пермские спасатели помогли собаке, провалившейся в канализационный люк

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:14:43+03:00

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В Перми немецкая овчарка провалилась в открытый канализационный колодец. Источник в правоохранительных органах сообщил, что ЧП произошло во время прогулки.

В Ленинском районе мужчина гулял со своей собакой. Внезапно пес провалился под землю. Мужчина не смог самостоятельно достать животное, так как собака весила около 50 кг. На место ЧП выехали сотрудники службы спасения и помогли собаке выбраться из ловушки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми спасатели помогли собаке, которая провалилась в яму. Животное не могло самостоятельно выбраться из ловушки. Яма была глубиной 1,5 метра. Хозяйка сообщила о ЧП спасателям.

ИСТОЧНИК KP.RU