В Перми спасатели помогли собаке, которая провалилась в яму

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:10:39+03:00

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В Свердловском районе Перми спасатели достали из ямы собаку. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что в субботу, 4 января, на улице Куйбышева в яму провалилась собака.

Животное не могло самостоятельно выбраться из ловушки. Ямы была глубиной 1,5 метра. Хозяйка сообщила о ЧП спасателям.

Спасательная операция прошла успешно. Собаку достали и передали хозяйке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье спасатели достали из ямы двух провалившихся собак. Житель Кунгура сообщил, что в траншею, которую выкопали коммунальщики упала собака. На месте ЧП спасатели установили лестницу, спустились в яму и достали собаку с помощью снаряжения для сковывания животных и петли для отлова.

ИСТОЧНИК KP.RU