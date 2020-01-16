2020-01-16T10:22:03+03:00
Происшествия

На 34-летнего пермяка упал кусок льда с крыши

Мужчину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Мужчине вызвали медиков.Мужчине вызвали медиков.Фото: Данила СТАРКОВ
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В Ленинском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что днем в среду, 15 января, на 34-летнего пермяка упал кусок льда с крыши. ЧП произошло в Ленинском районе, около дома №54 на улице Луначарского.

Мужчине вызвали медиков. Врачи «скорой помощи» осмотрели пострадавшего и отправили его с травмами в городскую клиническую больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми суд отпустил под домашний арест инженера УК, с дома которой глыба льда упала на коляску и убила ребенка. Константину Ветрову разрешено гулять один час в день

ИСТОЧНИК KP.RU

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