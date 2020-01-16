Пермские судебные приставы помогли ребенку получить место в детском саду
В Перми благодаря судебным приставам малыш пошел в садик сразу после Нового года. Родителям ребенка пришлось подать в суд, чтобы получить место в садике.
Семья обратилась в суд, чтобы им дал место в соответствии с требованиями территориальной доступности. Однако требование суда не были удовлетворены. В дело вступили судебные приставы. Сотрудники ФССП пригрозили чиновникам штрафом в размере 50 тысяч рублей и уголовной ответственностью.
Испугавшись последствий, семье предоставили место в указанном садике.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли опасный детский сад. Владельца детского сада обязали устранить нарушения, а пока суд запретил эксплуатировать садик.
ИСТОЧНИК KP.RU