Пермские судебные приставы помогли ребенку получить место в детском саду

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:15:09+03:00

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В Перми благодаря судебным приставам малыш пошел в садик сразу после Нового года. Родителям ребенка пришлось подать в суд, чтобы получить место в садике.

Семья обратилась в суд, чтобы им дал место в соответствии с требованиями территориальной доступности. Однако требование суда не были удовлетворены. В дело вступили судебные приставы. Сотрудники ФССП пригрозили чиновникам штрафом в размере 50 тысяч рублей и уголовной ответственностью.

Испугавшись последствий, семье предоставили место в указанном садике.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли опасный детский сад. Владельца детского сада обязали устранить нарушения, а пока суд запретил эксплуатировать садик.

ИСТОЧНИК KP.RU