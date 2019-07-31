В Перми закрыли опасный детский сад

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-31T10:33:29+03:00

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Решением Дзержинского суда детский сад «Мое солнышко» закрыт из-за угрозы возникновения пожара. В дошкольном заведении провели проверку. Результаты показали, что находится там опасно не только детям, но и взрослым. Сотрудники надзорных органов выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Прокурор Дзержинского района обратился в суд. Владельца детского сада обязали устранить нарушения, а пока суд запретил эксплуатировать садик.

Судебные приставы Дзержинского района выехали на место и незамедлительно опечатали помещение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли опасный для здоровья детей садик. В Мотовилихинском районе Перми судебные приставы закрыли опасных для жизни и здоровья детей детский сад. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверили центр развития ребенка «Лимпопо».

ИСТОЧНИК KP.RU