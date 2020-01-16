2020-01-16T06:46:07+03:00
Происшествия

В Прикамье возбудили уголовное дело после смерти маленькой девочки на пожаре

Сильные ожоги получил ее брат
Лилия Абибулаева
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Следователи выясняют, причину пожара и почему дети остались одниСледователи выясняют, причину пожара и почему дети остались одниФото: Василий Вахрин
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Страшный пожар, на котором погибла 4-летняя девочка, произошел 14 января в деревне Березовка. Загорелся частный деревянный дом, в котором находилась мать и ее двое детей. Женщина смогла выйти, а ее маленькая дочь и сын остались внутри.

Мальчика спал, проходящий мимо мужчина. Девочка погибла. 30-летнего мужчину и 7-летнего мальчика отправили в больницу с ожогами. По факту гибели девочки следователи возбудили уголовное дело.

Следователи выясняют, причину пожара и почему дети остались одни. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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