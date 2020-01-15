Губернатор Прикамья прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:18:00+03:00

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- В послании президента Федеральному Собранию озвучено три блока ключевых вопросов, - отметил губернатор Пермского края Максим Решетников. – В рамках социального блока поднимались вопросы здравоохранения. Говорилось о целевом наборе в медицинские вузы и об увеличении бюджетных мест в них, что очень важно для нас. Выпускники школ будут поступать в высшие учебные заведения, уже понимая, что потом они смогут отработать какое-то время в бюджетных организациях.

Максим Решетников рассказал, какие именно специалисты больше всего востребованы сейчас в лечебных учреждениях.

- Наша заявка на бюджетные места в ординатуру на этот год на 220 мест уже одобрена федеральным Минздравом, - сообщил он. - А контрольные цифры приема на 2021 года по нашей просьбе увеличены ещё в полтора раза - до 580 мест по лечебному делу и педиатрии. Но даже этого с учетом выходящих на пенсию ежегодно от 160 до 190 человек недостаточно. Поэтому инициатива президента об увеличении бюджетных мест - мера очень своевременная. Больше всего ждём анестезиологов, хирургов, фтизиатров, онкологов, травматологов, рентгенологов, по паллиативной медицине, по медреабилитации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="200" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/754876" frameborder="0"></iframe> Губернатор Прикамья прокомментировал послание президента Федеральному Собранию.

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ИСТОЧНИК KP.RU