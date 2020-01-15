Губернатор Прикамья прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию
- В послании президента Федеральному Собранию озвучено три блока ключевых вопросов, - отметил губернатор Пермского края Максим Решетников. – В рамках социального блока поднимались вопросы здравоохранения. Говорилось о целевом наборе в медицинские вузы и об увеличении бюджетных мест в них, что очень важно для нас. Выпускники школ будут поступать в высшие учебные заведения, уже понимая, что потом они смогут отработать какое-то время в бюджетных организациях.
Максим Решетников рассказал, какие именно специалисты больше всего востребованы сейчас в лечебных учреждениях.
- Наша заявка на бюджетные места в ординатуру на этот год на 220 мест уже одобрена федеральным Минздравом, - сообщил он. - А контрольные цифры приема на 2021 года по нашей просьбе увеличены ещё в полтора раза - до 580 мест по лечебному делу и педиатрии. Но даже этого с учетом выходящих на пенсию ежегодно от 160 до 190 человек недостаточно. Поэтому инициатива президента об увеличении бюджетных мест - мера очень своевременная. Больше всего ждём анестезиологов, хирургов, фтизиатров, онкологов, травматологов, рентгенологов, по паллиативной медицине, по медреабилитации.
Губернатор Прикамья прокомментировал послание президента Федеральному Собранию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Дети сидят друг на друге». В Перми не хватает школ и детских садов
Эксперты и обычные пермяки обсуждают послание Президента федеральному собранию (подробнее…)
ИСТОЧНИК KP.RU