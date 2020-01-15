«Дети сидят друг на друге». В Перми не хватает школ и детских садов

Материнский капитал за первого ребенка, бесплатное питание в школах и пять тысяч за классное руководство – основные положения из послания Президента федеральному собранию сейчас активно обсуждаются пермяками.

О чем говорил Владимир Путин и как его слова отразятся на жителях Пермского края.

О демографии

Владимир Путин: «Мы вступили в очень сложный демографический период... Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает».

Статистики посчитали, что 1 января 2019 года в Пермском крае жило 2 610 800 человек, из них 75 процентов в городах, в том числе 1 053 938 человек – в Перми. По сравнению с 2018 годом численность населения уменьшилась на 12322 человека - 6508 человек уехали из региона, естественная убыль (разница между количеством родившихся и умерших) составила 5814 человек.

Но число жителей продолжает снижаться. По итогам девяти месяцев 2019 года в Прикамье родилось малышей на 9,2 процента меньше, чем в 2018 году, впрочем, уменьшилось и количество умерших - на 3,6 процента. Естественная убыль населения края составила 5656 человек.

На 920 человек сократилось и население Перми. В краевом центре за 9 месяцев родились 8203 ребенка, а умерли 9123 человека. Естественная убыль оказалась выше показателя прошлого года в 2,3 раза.

О доходах

Владимир Путин: «Острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, – это низкие доходы значительной части наших семей».

По данным компании HeadHunter, 84 процента работающих жителей Пермского края не устраивает уровень их текущей заработной платы – это самый высокий показатель среди регионов России.

- Чаще всего зарплатой не удовлетворены медики и фармацевты, представители сферы безопасности, а также искусства и СМИ, - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. - Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей и специалистов по недвижимости и среди юристов.

По итогам 10 месяцев прошлого года средняя начисленная зарплата у пермяков составила 37 222,1 рубля, это выше, чем в 2018 году на 2,4 процента, сообщили в Пермстате. Самые высокие зарплаты в отрасли добычи полезных ископаемых – свыше 54 тысяч, финансовой и страховой сфере – около 53 тысяч. Самые низкие зарплаты – в общественном питании – 19 тысяч и сельском хозяйстве – 23 тысячи рублей.

Кстати, величина прожиточного минимума в Пермском крае за III квартал 2019 года составила 10556 рублей.

О социальной поддержке

Владимир Путин: «Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года – это 466 617 рублей… Предлагаю увеличивать материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребёнка».

Кроме пособий и выплат, принятых на федеральном уровне, в Пермском крае созданы и свои меры социальной поддержки жителей. В том числе - единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка. Она составляет 61 800,00 рублей. Есть также единовременное социальное пособие беременным женщинам и кормящим матерям - 2 761,29 рублей.

- Я не считаю, что материнский капитал является большим стимулом для рождаемости, - говорит пермский экономист Эдуард Матвеев. - У нас в семье трое детей. Вместе с материнским капиталом и региональными выплатами нам дали около 500 тысяч рублей. На эти деньги можно улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Но это стоимость комнаты в коммуналке. Это хорошо для тех, у кого нет жилья вообще. Для повышения демографии важна общеэкономическая обстановка и уверенность в завтрашнем дне. Как правило, человек планирует свою жизнь надолго. И если он понимает, что его могут уволить, то не станет заводить детей. А если экономика действительно растет, и человек понимает, что завтра будет лучше, чем сегодня, тогда он будет готов и увеличить свою семью.

О местах детсадах и яслях

Владимир Путин: «Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018–2019 годы вместо девяноста тысяч таких мест создано 78 тысяч. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи мест».

В Перми на начало 2020 года в очереди на место в детские сады находятся 4,2 тысячи детей в возрасте до трех лет. Это несмотря на то, что в 2018-2019 годах в городе было создано более 1500 новых мест: открылись детские сады «Гармония» на улице Чернышевского, «Эрудит» на улице Агатовой. № 261 на ул. Херсонской, 2.

В 2020 году в Перми обещают построить детские сады по адресам: улица Плеханова, 63 и Желябова, 16б в Дзержинском районе, улица Евгения Пермяка, 8а в Мотовилихе, улица Байкальская, 26б в Кировском районе.

О доплатах за классное руководство

Владимир Путин: «Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета».

- Пять тысяч - и то вперед, - говорит учитель Наталья Бурдина. - Это хоть какой-то плюс. Мы сейчас за классное руководство получаем всего 1200 рублей – это федеральные деньги, которые нам платят тоже по распоряжению президента. На местном уровне доплат нет. А сейчас на классного руководителя спустили много дополнительных дел по заполнению всяких программ, к примеру, индивидуальных образовательных траекторий учеников. Все это занимает очень много времени.

Две основные проблемы в пермском образовании, по мнению Натальи, - это нехватка учителей и мест в зданиях школ.

- У нас большая нехватка кадров, - говорит она. - Особенно в Перми не достает учителей английского языка, математики, физики, химии.

Помочь этому могло бы увеличение бюджетных целевых мест в педагогических вузах, о чем говорил Владимир Путин в своем послании, считает пермячка.

- И, конечно, мы задыхаемся без новых школ и детских садов, особенно в центре города, - отмечает Наталья Бурдина. - Негде учить детей, сидим практически друг на друге. Ведь есть еще указ Президента о том, что все дети должны учиться в первую смену. А мы учимся в две, а в некоторых школах и в три смены.

По данным «КП», в минувшем году в первую смену обучалось только 69 процентов пермских школьников - 79,5 тысяч человек из 115,3 тысяч.

За минувшие два года в Перми были открыты новые корпуса школ №42 и №59. А в микрорайоне Красные Казармы строится школа на 1225 мест.

Сейчас в первую смену обучаются только 69 процентов пермских школьников - 79,5 тысяч человек из 115,3 тысяч.

В Перми требуются новые школыФото: Василий Вахрин

О здравоохранении

Владимир Путин: «Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приёма у узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизнь в стране».

В 2019 году в отдаленных территориях края появилось 24 новых ФАПа. В 2018- 2019 годах было заменено 90 ветхих зданий ФАПов и сельских амбулаторий. Но в крае еще осталось более 100 деревянных, барачного типа ФАПов, построенных в 1930-50 годах.

- На 2020 год у нас в планах построить еще 27 ФАПов, - прокомментировал Михаил Суханов, заместитель министра здравоохранения Пермского края. – Мы очень заинтересованы, чтобы на каждом ФАПе был свой фельдшер. Но пока 100-процентной обеспеченности достичь не удается. Поэтому часть фельдшеров по 2-3 дня в неделю принимают пациентов в одном ФАПе, и 2-3 дня – в другом. Но стараемся улучшить ситуацию. У нас работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Это и единовременные выплаты, и предоставление жилья, и другие льготы, чтобы привлекать медиков в сельские территории.

Сейчас более 1100 студентов с 1 по 6 курс обучаются в медицинском университете в рамках целевого набора.

- Наша заявка на бюджетные места в ординатуру на этот год на 220 мест уже одобрена федеральным Минздравом, - отметил губернатор края Максим Решетников. - А контрольные цифры приема на 2021 года по нашей просьбе увеличены ещё в полтора раза до 580 мест по лечебному делу и педиатрии. Но даже этого с учетом выходящих на пенсию ежегодно от 160 до 190 человек недостаточно. Поэтому инициатива президента об увеличении бюджетных мест - мера очень своевременная. Больше всего ждём анестезиологов, хирургов, фтизиатров, онкологов, травматологов, рентгенологов, по паллиативной медицине, по медреабилитации.