Пациенты, напавшие в Перми на бригаду медиков, написали на них ответное заявление в полицию

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:11:41+03:00

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В Перми на приехавших на вызов враче «скорой помощи» напала семья пациента. Больной от осмотра, а когда врачи попросили поставить подпись в документе об отказе, его сын вышел из себя. По сообщению пресс-службы «скорой», мужчина избивал одного фельдшера, а его жена душила другого.

12 января медики обратились в полицию. Они получили множественные травмы лица и головы. Сейчас врачи находятся на больничном.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что на следующий день заявление о побоях написал владелец квартиры, где избили медиков.

- Хозяин данной квартиры с заявлением о том, что у него произошел конфликт с бригадой скорой помощи, в результате которого он получил травму. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU