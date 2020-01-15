Пациенты, напавшие в Перми на бригаду медиков, написали на них ответное заявление в полицию
В Перми на приехавших на вызов враче «скорой помощи» напала семья пациента. Больной от осмотра, а когда врачи попросили поставить подпись в документе об отказе, его сын вышел из себя. По сообщению пресс-службы «скорой», мужчина избивал одного фельдшера, а его жена душила другого.
12 января медики обратились в полицию. Они получили множественные травмы лица и головы. Сейчас врачи находятся на больничном.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что на следующий день заявление о побоях написал владелец квартиры, где избили медиков.
- Хозяин данной квартиры с заявлением о том, что у него произошел конфликт с бригадой скорой помощи, в результате которого он получил травму. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU