Уральский завод требует признать недействительными торги на поставку трамваев в Пермь
АО «Уралтрансмаш» оспаривает контракты на поставку трамваев в Пермь. Издание «Business Class» сообщает о том, что заседание состоится в арбитражном суде 12 февраля.
Компания требует признать торги недействительными и расторгнуть заключенный контракт. По мнению организации, не были соблюдена конкуренция, так как конкурсы на поставку односекционных и трехсекционных трамваев были объединены в один.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермь прибыли два трамвая, остальные семь приедут в новом году. Новые вагоны полностью готовы к использованию. На них установлено современное оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха
ИСТОЧНИК KP.RU