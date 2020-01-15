2020-01-15T14:57:36+03:00
Общество

Уральский завод требует признать недействительными торги на поставку трамваев в Пермь

Заседание в арбитражном суде состоится 12 февраля
Лилия Абибулаева
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Компания требует расторгнуть заключенный контрактКомпания требует расторгнуть заключенный контрактФото: Василий Вахрин
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АО «Уралтрансмаш» оспаривает контракты на поставку трамваев в Пермь. Издание «Business Class» сообщает о том, что заседание состоится в арбитражном суде 12 февраля.

Компания требует признать торги недействительными и расторгнуть заключенный контракт. По мнению организации, не были соблюдена конкуренция, так как конкурсы на поставку односекционных и трехсекционных трамваев были объединены в один.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермь прибыли два трамвая, остальные семь приедут в новом году. Новые вагоны полностью готовы к использованию. На них установлено современное оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха

ИСТОЧНИК KP.RU

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