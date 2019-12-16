В Пермь прибыли новые трамваи

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-16T12:32:55+03:00

Их доставили в срок, до 15 декабря. фото: администрация Перми

Пока прибыли два трамвая, остальные семь приедут в новом году

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В Пермь приехали трамваи «Лев» и «Львенок». Их доставили в срок, до 15 декабря.

Новые вагоны полностью готовы к использованию. На них установлено современное оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Вагоны полностью низкопольные и подходят для перевозки маломобильных категорий пассажиров.

Односекционный трамвай вмещает не менее 110 пассажиров, трехсекционного – не менее 250 человек. Также вагоны обладают запасом автономного хода. В вагонах предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU