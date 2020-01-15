В Перми с моста сняли женщину, которая хотела совершить суицид

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:17:19+03:00

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В 4 утра 14 января на Камском мосту заметили женщину, которая хотела совершить суицид. Очевидцы сообщили о ЧП в экстренные службы. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что на место выехали сотрудники экстренных служб.

С 34-летней женщиной поговорили, уговорили не совершать необдуманного поступка и увели ее с моста. Помощь медиков ей не понадобилась.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк упал с высоты и остался жив. На место происшествия вызвали врачей «скорой помощи». Медики осмотрели пострадавшего 47-летнего мужчину. Он получил серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU