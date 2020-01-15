В Перми с моста сняли женщину, которая хотела совершить суицид
В 4 утра 14 января на Камском мосту заметили женщину, которая хотела совершить суицид. Очевидцы сообщили о ЧП в экстренные службы. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что на место выехали сотрудники экстренных служб.
С 34-летней женщиной поговорили, уговорили не совершать необдуманного поступка и увели ее с моста. Помощь медиков ей не понадобилась.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк упал с высоты и остался жив. На место происшествия вызвали врачей «скорой помощи». Медики осмотрели пострадавшего 47-летнего мужчину. Он получил серьезные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU